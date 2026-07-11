Молодой вологжанин умудрился оформить микрокредиты на 30 человек

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области

Злоумышленник использовал данные Госуслуг

В Вологде вынесен приговор 21-летнему молодому человеку, который оформлял микрокредиты на пользователей Госуслуг.

Как рассказали в пресс-службе судов области, вологжанин приобретал пароли и логины от Госуслуг в мессенджере у неустановленного лица. После этого менял их номера телефонов, чтобы на них не приходили уведомления и, использую полученную информацию, оформлял на них микрокредиты.

«Всего за май-ноябрь 2023 года на счет юноши поступило более 342 000 рублей кредитных средств россиян. Жертвами злоумышленника стали 30 человек возрастом от 23 до 63 лет из разных регионов», - уточнили в областном суде.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Сам он вину признал и раскаялся.

Суд приговорил его к штрафу в 250 тысяч рублей. В доход государства конфискованы сотовые телефоны Айфон 11, Айфон 14 и ноутбук как орудие средства совершения преступления.

Также с молодого человека взысканы почти 343 тысячи рублей взамен денег, полученных в качестве микрокредитов.