Выездное заседание комитета Совфеда по науке и образованию прошло в Вологде

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Представители Совета Федерации предложили распространить вологодский опыт по развитию системы непрерывного образования на другие регионы

В Вологде прошло выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Сенаторы изучали развитие системы непрерывного образования для обеспечения технологического лидерства.

«Вологодская область стала площадкой для обсуждения вопросов, имеющих стратегическое значение для будущего российского образования и экономики. Это высокая оценка результатов, которых региону удалось добиться в развитии системы образования и подготовке кадров», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Выстроенная в регионе система непрерывного образования по принципу «школа – колледж – вуз – предприятие» является частью кластерного подхода к образованию для ведущих отраслей областной экономики. Ее цель заключается в том, чтобы выпускники школы четко видели свой путь к востребованной и хорошо оплачиваемой работе в родном регионе. Для этого создано уже 566 профильных классов, среди которых аграрные, лесные, медицинские, инженерные и IT-классы, в которых обучаются 14 тысяч школьников.

«Наша задача заключается в том, чтобы каждый школьник видел понятную образовательную и профессиональную траекторию и мог реализовать себя в регионе, участвуя в развитии его экономики и социальной сферы. Именно поэтому мы последовательно выстраиваем систему непрерывной подготовки кадров — от школы до первого рабочего места», — пояснила министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила проводимую в Вологодской области комплексную работу, способствующую эффективности непрерывной образовательной модели «школа – колледж — вуз – предприятие».

«Реализуются системные подходы к проведению ранней профориентации, привлечению ребят к инженерным профессиям, научным исследованиям, практической подготовке специалистов для машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса. Одновременно развивается дополнительное образование – спортивные секции, творческие кружки, применяются меры социальной поддержки. В этом мы убедились, посещая образовательные организации региона», – сказала Лилия Гумерова.

Сенатор также подчеркнула, что развитие системы непрерывного образования в Вологодской области отвечает современным вызовам и будет рекомендовано к распространению в других субъектах РФ.