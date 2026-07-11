Госавтоинспекция проводит массовые рейды в восьми округах региона

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Проводятся сплошные проверки автомобилей

Вологодская Госавтоинспекция проводит в эти выходные массовые рейды в восьми округах региона. В частности, к патрулированию дополнительно привлечены восемь экипажей ДПС, которые будут работать в Череповце, Шекснинском, Белозерском, никольском, Великоустюгском, Кич-Городецком, Тотемском, Тарногском и Череповецком округах.

Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, запланированы массовые рейды, во время которых будут проводиться сплошные проверки автомобилей. Вместе с полицией на дорогах будут дежурить передвижные пункты медицинского освидетельствования.

«Главная задача таких мероприятий — предотвратить трагедию. Нетрезвый водитель за рулем становится источником смертельной опасности для себя, пассажиров и всех участников дорожного движения. Поэтому контроль на дорогах в выходные будет максимально предметным», - уточнили в Госавтоинспекции.

Также инспекторы будут уделять внимание соблюдению скоростного режима, правил обгона и маневрирования, и соблюдения дистанции.