Георгий Филимонов заявил о постепенном насыщении рынка топливом

Источник фото: «Сфера авто» бензовоз

По его словам, есть основания для оптимизма

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о постепенном насыщении регионального рынка топливом. По его словам, топливо регулярно поступает на АЗС.

«Ежедневные поставки позволяют постепенно насыщать рынок и восстанавливать запасы на автозаправочных станциях. Сегодня бензин поступает не только на АЗС «Лукойл», но и на заправочные станции «Газпромнефти» и «Татнефти», – пояснил Филимонов.

Глава региона также заявил, что потребуется еще время, чтобы полностью ликвидировать очереди, но уже есть основания для осторожного оптимизма – ситуация постепенно стабилизируется.

Во всех муниципалитетах работают волонтеры и сотрудники Госавтоинспекции Вологодской области. Они помогают организовывать движение на АЗС, информируют водителей, регулируют транспортные потоки и делают все возможное, чтобы процесс заправки проходил максимально организованно.

При этом работа транспорта скорой помощи, полиции, МЧС, пассажирских перевозок, социального транспорта, аварийных служб и другой техники специальных служб, необходимой для стабильного функционирования отраслей, осуществляется в регионе в бесперебойном режиме.