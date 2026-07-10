У белозерского рыболовного предприятия пропали две тонны рыбы

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В числе пропавших видов – судак, лещ и окунь

У рыболовецкого предприятия, которое занимается выловом рыбы на Белом озере, пропали две тонны рыбы. Недостача выявлена специалистами Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий». Среди пропавших видов рыбы – судак, лещ и окунь.

«Установлено, что на рыбоводных участках Белого озера было добыто 38 т леща, 32 т окуня, 8 т плотвы, 18 т судака, 10 т чехони и другой рыбы, всего 143 т. Но согласно данным, размещенным в информационной системе «Меркурий», ветеринарные сопроводительные документы оформлены только на 141 т выловленной рыбы», - уточнили в Россельхознадзоре.

Специалистами ведомства предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства и указано на необходимость оформлять ветеринарные документы на весь объем выловленной рыбы.