В вологодском парламенте может смениться руководство

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Уже известна кандидатура потенциального спикера

В Законодательном собрании области может смениться руководство. Это произойдет уже после выборов, которые пройдут в сентябре. Как сообщает сегодня издание Череповец.News со ссылкой на свои источники в органах власти, место спикера с большой долей вероятности может занять первый заместитель губернатора Евгений Тютюков, который в настоящее курирует направление внутренней политики в региональном правительстве.

Как сообщает издание, Тютюков официально выдвинут кандидатом в депутаты регионального парламента от Вологодского муниципального округа после праймериз «Единой России». Сам он заявлял, что готов работать на любом региональной власти.

В случае избрания Тютюкова спикером парламента, он станет четвертым председателем Заксобрания за последние два года.