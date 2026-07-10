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Вологжан вновь приглашают на прогулки на речных трамваях

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
прогулки трамваи

Источник фото: Вологда.рф

Суда курсируют каждый час


Вологжан вновь приглашают на прогулки на речных трамваях в ближайшие три дня. Речные суда пока ходят по сокращенному маршруту, отправляясь каждый час от Соборной горки до моста 800-летия. Прогулки сопровождаются рассказом аудиогида об истории Вологды.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, всего за выходные, начиная со Дня города, услугами речных трамваев воспользовались 2200 вологжан и гостей города. Впоследствии их запустят по более длительному маршруту.

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