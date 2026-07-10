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Суда курсируют каждый час

Вологжан вновь приглашают на прогулки на речных трамваях в ближайшие три дня. Речные суда пока ходят по сокращенному маршруту, отправляясь каждый час от Соборной горки до моста 800-летия. Прогулки сопровождаются рассказом аудиогида об истории Вологды.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, всего за выходные, начиная со Дня города, услугами речных трамваев воспользовались 2200 вологжан и гостей города. Впоследствии их запустят по более длительному маршруту.