Колесо обозрения начали собирать в Вологде

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Полностью собрать аттракцион планируют к концу июля

В Вологде началась установка колеса обозрения. В настоящее время уже подготовлено основание для аттракциона, в ближайшее время начнется установка бетонных плит. После этого начнется монтаж конструкций.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, грунтовое основание сделано с соблюдением необходимых технических требований. Рабочие выкопали котлован глубиной 2,7 метра, уложили геотекстиль, после чего отсыпали территорию песком. Каждые 40 сантиметров песка уплотняли катком.

«По завершении этих работ мы вызывали специальную комиссию, которая подтвердила прочность основания, коэффициент уплотнения соблюдён. Опыт в создании подобных аттракционов у нас большой, мы давно на рынке. Наши аттракционы стоят во Владикавказе, в Сочи на Красной Поляне, в Саратове и Москве», – рассказал технический директор производственной компании «Карусель» Иван Егоров.

Планируется, что полностью аттракцион будет собран к концу июля.