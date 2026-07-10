В вологодском «ПАТП-1» заявили о готовности принять дополнительных пассажиров

Источник фото: Соцсети «ПАТП-1»

Загруженность автобусов составляет порядка 50%

В вологодском «ПАТП-1» заявили о готовности увеличить пассажиропоток в связи с напряженной ситуацией с бензином. В Вологде в настоящее время работают 29 маршрутов автобусов. Которые обеспечивают транспортную доступность во все районы города.

«На сегодняшний день на маршрутах «ПАТП №1» автобусы загружены в среднем на 50 %, поэтому дополнительный пассажиропоток общественный транспорт принять готов. Все запланированные рейсы выполняются в полном объеме, перебоев с топливом нет. В парке есть как автобусы на газомоторном топливе, а их 80, так и на дизеле. На сайте ПАТП №1 доступен сервис поиска оптимального маршрута и карта всех остановок города . С их помощью вологжане могут удобно планировать поездки на муниципальном общественном транспорте по Вологде», – рассказал директор ПАТП №1 Илья Петров.

В администрации Вологды напомнили, что стоимость разовой поездки на автобусах «ПАТП №1» составляет 44 рубля с возможностью бесплатной пересадки в течение 30 минут. Стоимость билета на маршрутах частных перевозчиков – 47 рублей. Также на всех маршрутах действуют льготные школьные и студенческие проездные, проездной «Забота».