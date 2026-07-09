Никита Михалков представит в Вологде легендарный спектакль

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Постановки пройдут 31 августа и 1 сентября

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков представит в Вологде свой легендарный спектакль «12». Постановки пройдут в Вологодском драматическом театре 31 августа и 1 сентября.

«О показе спектакля «12» в Вологде договорились с Никитой Сергеевичем Михалковым на встрече в марте этого года. Легендарную постановку для вологжан покажут дважды – 31 августа и 1 сентября. Показы поставят яркую точку нашего проекта «Лето Русского Севера» и одновременно откроют следующий сезон – «Осень Русского Севера». В спектакле заявлен звездный состав артистов, а одну из главных ролей сыграет наш давний друг и единомышленник, народный артист России Николай Бурляев», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Режиссером-постановщиком и главным действующим лицом спектакля «12» является сам Никита Михалков. Вместе с ним на сцену Вологодского драматического театра выйдут Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, а также ансамбль «Амцабз».

Продолжительность постановки – 3,5 часа.

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