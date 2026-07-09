В Вологде введут систему четных и нечетных чисел на заправках

Как считает глава города, это сократит очереди на заправках

Власти Вологды намерены ввести заправку на АЗС по четным и нечетным числам. Аналогичная практика уже внедрена в ряде российских городов, когда по нечетным числам заправляют автомобили, чьи госномера начитаются с нечетных чисел, а по четным смогут заправиться машины, номера которых начинаются с четных чисел.

Об этом сегодня заявил глава города Сергей Жестянников после проведения оперативного совещания в городской администрации. По его мнению, это позволит сократить время нахождения в очереди до 30-40 минут.

«Время нахождения в очереди уже удалось сократить. Рассчитываем, что с введением системы чётных и нечётных дней заправки сможем снизить его до 30–40 минут. Пока проблема не решена до конца, но мы её последовательно минимизируем», - заявил Жестянников.

Также городские власти намерены перевести на более серьезные мощности интерактивную карту, поскольку в настоящее время сервис не выдерживает высоких нагрузок.