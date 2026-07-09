Крупнейший фестиваль славянской культуры пройдет в Кирилловском округе

Источник фото: Сергей Юров, ИА «Вологда регион»

Для гостей фестиваля уже подготовлена насыщенная программа

В Кирилловском округе 8 и 9 августа пройдет крупнейший фестиваль славянской культуры «Небо славян». Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, которая предполагает погружение в атмосферу эпохи Руси и викингов X-XI веков. В частности, зрителям представят военно-исторические реконструкции, познакомят с бытом, вооружением и ремеслами наших древних предков.

Как сообщает министерство экономического развития региона, кроме насыщенной музыкальной программы, гостям представят множество интерактивных форматов. В частности, мастера представят традиции русской банной культуры «Пар русского севера». Дизайнеры продемонстрируют коллекции, вдохновленные национальными мотивами и историческим костюмом.

Гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия.

Фестиваль пройдет на территории историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских». Организаторы обещают сделать вход на мероприятие свободным.