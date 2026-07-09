Сергей Жестянников призвал вологжан отказаться от покупок на АЗС

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Сейчас главная цель – ускорить прохождение автомобилей

Глава Вологды Сергей Жестянников призвал жителей города отказаться от покупок на АЗС. По его словам, сейчас на заправках дежурят волонтеры, которые помогают упорядочить очередь. Как считают сами волонтеры, вологжане, у которых подошла очередь, нередко вместе с бензином покупают на заправках кофе с пирожками, что тормозит процесс заправки.