Сергей Жестянников призвал вологжан отказаться от покупок на АЗС
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Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова
Сейчас главная цель – ускорить прохождение автомобилей
Глава Вологды Сергей Жестянников призвал жителей города отказаться от покупок на АЗС. По его словам, сейчас на заправках дежурят волонтеры, которые помогают упорядочить очередь. Как считают сами волонтеры, вологжане, у которых подошла очередь, нередко вместе с бензином покупают на заправках кофе с пирожками, что тормозит процесс заправки.
«Обращаюсь ко всем, кто сейчас на заправках: давайте объединимся вокруг одной цели – ускорить прохождение машин. По возможности откажитесь от дополнительных покупок в магазинах при АЗС. Сэкономленные минуты пойдут на пользу каждому, кто ждёт своей очереди», - написал Жестянников в соцсетях.