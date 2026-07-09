Георгий Филимонов заявил об увеличении поставок топлива на Вологодчину

Источник фото: Игорь Аксеновский, ИА «Вологда регион»

Первая партия уже поступила накануне

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о том, что первая партия топлива на основе договоренностей с нефтяными компаниями уже поступила в Вологодскую область.

«На регулярной основе дополнительные объемы будут поступать в регион ежедневно. По мере снижения остатков на АЗС оно будет направляться в муниципалитеты», - уточнил глава региона.

По его словам, работа автопарков скорой помощи, полиции, МЧС, пассажирских перевозок, социального транспорта, аварийных служб и другой техники специальных служб, необходимой для стабильного функционирования отраслей, осуществляется в бесперебойном режиме.

«Для организации движения в местах повышенного спроса подключили сотрудников региональной Госавтоинспекции. Экипажи ДПС работают в крупных городах и на наиболее загруженных АЗС, чтобы не допускать перекрытия проезжей части и обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта», - заявил Филимонов.

На АЗС в Вологде продолжают дежурить волонтеры, которые сообщают водителям о том, какой объем топлива остался на заправке, а также рассказывают, где в городе можно еще заправить автомобиль.