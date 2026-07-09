По периметру Кремлевского сада полностью отремонтируют тротуары

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Демонтаж старого покрытия уже начался

В Вологде рядом с Кремлевским садом начался ремонт тротуаров по улице Ленинградской и проспекту Победы. Как сообщает пресс-служба администрации города, - это пример комплексного подхода к преображению сада со стороны городских властей и компании «ФосАгро», которая занимается благоустройством территории.

Подрядчик уже приступил к демонтажу старого покрытия на тротуарах. Рабочим предстоит установить новые бортовые камни и уложить асфальт на пешеходных участках общей протяженностью около 600 метров по периметру Кремлевского сада. Место работ огорожено и закрыто для пешеходов. Работы по благоустройству тротуаров планируется завершить до конца лета.