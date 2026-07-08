Под Вологдой начали строить новый завод по производству печатных плат

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

В торжественной церемонии принял участие замминистра промышленности и торговли РФ

Под Вологдой сегодня началось строительство нового завода по производству современных электронных печатных плат. В торжественной церемонии принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Предприятие ООО «Луч» стало первым резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская», расположенной около поселка Огарково. Как сообщает пресс-служба главы региона, от подачи заявки на создание ОЭЗ до начала строительства прошло всего 1 год и 9 месяцев.

«Сегодня мы запускаем строительство полноценного высокотехнологичного импортозамещающего производства, которое призвано создавать качественный продукт мирового уровня, имея в виду производство электронных печатных плат для микросхем», - рассказал Георгий Филимонов.

Новый завод будет обладать стратегическим значением для развития отечественной электронной промышленности. Здесь будет локализовано производство одного из ключевых компонентов для российской радиоэлектронной отрасли – печатных плат. Предприятие с полным производственным циклом сможет выпускать 10–15 тысяч квадратных метров печатных плат в месяц.

Завод будет производить платы для высокопроизводительных вычислений, серверов, телекоммуникаций и медицинской техники, а также платы HDI для компактной электроники.