Сергей Жестянников заявил о введении ручного режима управления АЗС

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды АЗС

Только за минувшие сутки в Вологде заправлено около 1,5 тысяч автомобилей

Глава Вологды Сергей Жестянников заявил, что ситуация за городских АЗС остается напряженной, но управляемой. Только за минувшие сутки в городе заправлено около 1,5 тысяч автомобилей. При этом волонтеры продолжают дежурить на городских заправках.

«Самый проблемный участок — улица Чернышевского. Здесь очередь доходила до нескольких сотен автомобилей, люди стояли по 10 часов. Сейчас время ожидания сократили до 3,5–4 часов, но этого недостаточно. Чтобы не перегружать улицу, договорились перенаправить потоки. Информирование о том, куда именно везут топливо, будем давать оперативно — разработана тестовая версия интерактивной карты наличия бензина на АЗС в Вологде», – рассказал Жестянников.

По его словам, руководству АЗС дано задание привлечь дополнительных сотрудников в залы обслуживания, чтобы ускорить процесс заправок автомобилей. При этом волонтеры сообщают об остатках топлива, а также о тех АЗС, где можно заправиться.

«Это ручной режим, который мы сейчас выстраиваем, чтобы люди тратили меньше времени и понимали, где и когда можно заправиться», - добавил глава Вологды.

В настоящее время на интерактивной карте есть только заправки «Лукойла». Однако платформа будет дорабатываться.