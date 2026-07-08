Российское правительство спишет Вологодчине долг в 2,1 млрд рублей    

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На эти средства будут реализованы проекты развития

Правительство РФ спишет Вологодской области 2,1 млрд рублей задолженностей по бюджетным кредитам. Как сообщает пресс-служба губернатора области Георгия Филимонова, Вологодчина вошла в число 17 субъектов РФ, которым обещают снизить часть долговой нагрузки.

«Правительство Российской Федерации приняло решение о списании Вологодской области двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В 2025 году объем списания составил 2,1 миллиарда рублей. Высвобожденные средства направляем не на обслуживание долговых обязательств, а на реализацию важных проектов развития», – пояснил глава региона Георгий Филимонов.

Из этой суммы 1,2 млрд рублей направлено на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, 46,2 млн рублей – на закупку транспорта для Великого Устюга и 862,1 млн рублей – на развитие экономики Вологодской области.