Череповецкого предпринимателя наказали за массовое отравление в кафе

Источник фото: Пресс-служба судов области

В результате отравления пострадало более 40 посетителей

В Череповце вынесен приговор 38-летней владелице кафе «Camon cafe» на Советском проспекте за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Во время следствия было установлено, что в августе 2024 года в кафе отравилось более 40 посетителей.

«У большинства посетителей кафе диагностирован сальмонеллез. Части потерпевшим потребовалось лечение, связанное с кратковременным расстройством здоровья, что квалифицируется как легкий вред здоровью. Остальные пострадавшие перенесли отравление без тяжких последствий для здоровья», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сама предпринимательница вину не признала и заявила, что продукты, видимо, были заражены на стадии поставки. Однако суд признал обвинение доказанным и лишил женщину заниматься деятельностью в сфере общественного питания сроком 2 года.

Также она должна выплатить более 1,3 млн рублей потерпевшим в качестве моральной компенсации.