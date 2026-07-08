Источник фото: Страница «ПАТП-1» в соцсетях

На предприятии заверяют, что их транспорт – удобный и предсказуемый

Вологодское АО «ПАТП-1» предлагает вологжанам пересаживаться на автобусы. На предприятии убеждены, что, выбирая общественный транспорт, вологжане смогут снизить нагрузку на заправки и на дороги.

«Все маршруты АО «ПАТП №1» построены так, что надёжно соединяют все районы города. Вы легко доберётесь с одного конца города до другого всего за 30–40 минут. Это удобно, предсказуемо и экономит ваше время», - сообщает предприятие на своей странице в соцсетях.

По словам представителей ПАТП, ежедневно на линии выходит более 100 автобусов, многие из которых работают на газу, поэтому проблем с топливом у них нет.

На предприятии также напомнили, что проезд в общественном транспорте в настоящее время стоит 44 рубля, а если по карте «Забота», то и вовсе 37 рублей за поездку.