На вологодские заправки вышли волонтеры

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова волонтеры

Накануне вечером и ночью машины начали заправлять топливом

В Вологде на АЗС начали дежурить волонтеры. Накануне вечером и сегодня ночью топливо появилось на трех заправках «Лукойла», а также на «Газпромнефти». На некоторых автомобилисты стояли в ожидании топлива 1,5 суток.

«Топливо есть, люди заправляются. К сожалению, из-за повышенного спроса пока сохраняются большие очереди. Первостепенно обслуживают водителей с инвалидностью – их пропускают без очереди», - заявил глава Вологды Сергей Жестянников.

На всех АЗС в настоящее время введены ограничения на заправку – от 20 до 30 литров на один автомобиль. За соблюдением ограничений наблюдают волонтеры.

Глава города посоветовал обращаться к волонтерам при возникновении вопросов или трудностей.