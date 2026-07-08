Утонет ли Вологодская область под проливными дождями?

погода

Для центра России синоптики дают неутешительный прогноз

Синоптики заявляют о сильных ливнях, которые накроют в ближайшие дни центральные районы РФ. Виной ненастью станет ненастный вихрь «Бернадетт», который приближается на Россию с запада.

Ближе к выходным он встретится со своим каспийским собратом и в результате над центральной Россией возникнет огромный суперциклон, который принесет мощные ливни. Только за выходные на отдельные районы прольется до ¾ месячной нормы осадков.

«В частности, в субботу над Москвой разверзнутся хляби небесные – на мегаполис обрушится 32 мм дождя, в воскресенье ещё 34,5 мм. Почти наверняка не обойдётся без серьёзных потопов. Непогода может сопровождаться выпадением града и шквалистыми усилениями ветра», - сообщает Telegram-канал «Метеовести».

Однако Вологодскую область этот суперциклон может не зацепить. По данным Гидрометцентра, уже завтра в регион начнет поступать воздух с юго-востока, который сможет разогнать тучи и принесет потепление. В Вологде в четверг синоптики обещают до +28 градусов и без дождей, а к выходным, по предварительным данным, температура поднимется до +30 градусов.

Обойдут ли ливни Вологодскую область стороной, станет известно уже в ближайшие пару дней.