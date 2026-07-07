В Вологде четверо мошенников похитили материнского капитала на 23 млн рублей

Источник фото: Прокуратура Вологодской области

Действовала преступная группа с 2021 по 2023 годы

В Вологде преступная группа из четырех участников занималась хищениями материнского капитала. Как рассказали в прокуратуре Вологодской области, организовала группу 53-летняя женщина, которая привлекла для хищений своих знакомых. Действовали мошенники с 2021 по 2023 годы.

Участники организованной группы подыскивали собственниц сертификатов на материнский капитал, а также собственников недвижимости, непригодной для проживания, для ее дальнейшей покупки.

«В последующем соучастники продавали данную недвижимость владелицам сертификатов на материнский капитал, не подозревающих о противоправных действиях обвиняемых, по указанной в сертификате стоимости», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Общий ущерб от действий мошенников составил более 23 млн рублей.

В настоящее время расследования уголовного дела по статье за мошенничество завершено. Обвиняемые в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых.