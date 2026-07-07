Глава Вологды заявил об отсутствии дефицита топлива

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

По его словам, причина ажиотажа – в завышенном спросе со стороны автолюбителей

Глава Вологды Сергей Жестянников заявил об отсутствии дефицита топлива в городе. По его словам, администрация города провела совещание с представителями «Лукойла», которые подтвердили, что поставки топлива осуществляются в полном объеме.

«Причина ситуации – завышенный спрос со стороны части автовладельцев. Это привело к образованию огромных очередей и пробок у заправок. Ситуация создаёт неудобства для всех жителей», - рассказал Жестянников.

Глава города также заявил, что на заправках будут дежурить волонтеры и сотрудники полиции для координации движения и предотвращения нарушений.

«Волонтёры будут подсказывать водителям, где можно заправиться, чтобы жителям не приходилось стоять в очередях по несколько часов, а также будут следить за соблюдением норм действующего ограничения – не более 20 литров топлива в одни руки в сутки. Будем контролировать количество отпускаемого топлива», - уточнил глава города.

В городе будет запущены электронная платформа, на которой в режиме реального времени будет размещаться информация о наличии топлива на разных АЗС.