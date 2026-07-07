Георгий Филимонов заявил об ожидании поставок дополнительного топлива

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Глава региона обратился с просьбой увеличить поставки топлива к руководству топливных компаний

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил об ожидании дополнительных поставок топлива в регион. Глава региона обратился с личной просьбой к руководству «Лукойла», «Татнефти», «Газпром нефти» и других топливных компаний об обеспечении стабильного снабжения региона и увеличении поставок топлива, прежде всего марок АИ-92 и АИ-95.

«Компания «Лукойл» пошла навстречу и приняла решение о существенном увеличении объёма поставок топлива в Вологодскую область. Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраиваем логистику. Ждём дополнительного топлива в ближайшее время», - заявил глава региона.

По словам Филимонова, ситуация с топливом в округах меняется ежечасно: бензин, который раньше завозился на АЗС округа на месяц, реализуется в течение нескольких часов.