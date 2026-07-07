Череповчанин развращал своего 13-летнего племянника

Источник фото: Пресс-служба судов области

В суде мужчина заявил, что мальчик его оговорил

В Череповце вынесен приговор 33-летнему мужчине, который обвинялся следствием в развращении своего 13-летнего племянника. Как установлено следствием, мужчина, являясь близким родственником потерпевшего, в сентябре и октябре прошлого года совершал в отношении мальчика развратные действия.

«Эпизоды имели место в салоне личного автомобиля подсудимого. Помимо личных встреч, мужчина также неоднократно требовал от несовершеннолетнего присылать ему через мессенджер видеоизображения интимного характера, обещая за это денежное вознаграждение и подарки. В силу своего малолетнего возраста подросток не мог в полной мере осознавать характер и значение происходящего», - рассказали в пресс-службе судов области.

Сам обвиняемый в суде заявил, что мальчик его оговорил под влиянием родственников.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 5 лет. Также в пользу потерпевшего с него взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.