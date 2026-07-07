В Череповце откроют первый в регионе предпринимательский класс

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

Формат обучения предполагает готовить специалистов, которых работать в сфере предпринимательства

В Череповце 1 сентября откроется первый в регионе предпринимательский класс. Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, такой формат обучения станет важным этапом подготовки квалифицированных специалистов, заинтересованных работать в предпринимательской сфере.

«Запускаем в Череповце новую образовательную инициативу для старшеклассников – проект «Бизнес-классы». Впервые будем обучать школьников 10-11 классов основам ведения бизнеса. Проект стартует в пилотном формате на базе Центра образования имени И.А. Милютина с нового учебного года. На Вологодчине уже успешно работают лесные, аграрные, инженерные, медицинские, психолого-педагогические и IT-классы, а также классы по модели «Сириус». Продолжим развивать сеть профильных классов и готовить будущие кадры еще со школьной скамьи», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Во время обучения школьники сразу начнут работать с реальными задачами: научатся определять ценность продукта для клиента, считать экономику проекта, анализировать конкурентов. Среди ключевых блоков обучения – генерация и проверка бизнес-идей, основы экономики и ценообразования, маркетинг и продвижение в социальных сетях, налоговые и правовые аспекты.

Еще одна важная часть обучения в бизнес-классах – практика. Каждый учащийся будет разрабатывать собственный проект под руководством опытных наставников – действующих предпринимателей и экспертов в области финансов.