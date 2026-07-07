Вологжане приняли шесть дворов после ремонта

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Дворы были отремонтированы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»

В Вологде жители приняли шесть дворов, которые были благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Провели приёмку дворовой территории на улице Ленинградской, 26 после ремонта вместе с неравнодушными жителями. Результат жильцов порадовал – все работы подрядчик выполнил в строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Есть небольшие вопросы по поводу разуклонки, будем наблюдать за ситуацией с отводом воды. В случае выявления проблемы, которая не относится к программе, будет сделан отдельный водоприёмный колодец, который возьмёт на себя излишки воды», – рассказал заместитель главы Вологды по общим вопросам Юрий Сапожников.

Ремонтом дворовой территории на улице Ленинградской занималась организация «Магистраль». Рабочие провели полное обновление асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, установили новые бордюрные камни, провели расширение парковочной зоны с прилегающим озеленением.

Также жители приняли обновленные дворы на улице Медуницинская, 15 и 19а. Обе дворовые территории нуждались в ремонте. На ул. Чернышевского, 67 жильцы дома отметили обновленное асфальтное покрытие и замену бортового камня с основанием.

Всего в этом году на ремонте по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 27 дворовых территорий. Работы идут с опережением графика.