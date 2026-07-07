В Череповце осудили врача-педиатра за смерть 6-месячного ребенка

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Малыш скончался в 2024 году

В Череповце вынесен приговор по делу о смерти 6-летнего малыша в одной из городских больниц. Главной обвиняемой по делу проходила 37-летняя врач-педиатр.

Как было установлено в суде, в 2024 году малыш был доставлен в больницу летом 2024 года. Несмотря на то, что состояние ребенка ухудшалось, врач только изменила способ введения антибиотика.

«В течение длительного времени (более 7 часов) динамическое наблюдение за пациентом не осуществлялось, а результаты экстренных анализов крови, свидетельствовавшие о развитии жизнеугрожающего септического процесса, не были своевременно оценены. Это привело к запоздалой диагностике сепсиса и септического шока. Ребенок был переведен в реанимационное отделение, однако спасти его не удалось — ночью пациент скончался», - сообщает пресс-служба судов области.

Экспертиза установила, что смерть малыша наступила из-за отсутствия осмотра, отсутствия динамического наблюдения и несвоевременной оценки анализов. Если бы помощь была оказана вовремя, не исключалась возможность благоприятного исхода.

Сама врач во время суда связала гибель ребенка с молниеносным течением инфекции и предполагаемым иммунодефицитом у ребенка.

Суд признал врача виновной по статье за причинение смерти по неосторожности и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 6 месяцев.