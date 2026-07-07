Правительство области озаботилось обеспечением вологжан топливом

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

По словам главы региона, запасы топлива выше, чем были неделю назад

В правительстве Вологодской области прошел оперативный штаб по обеспечению вологжан топливом. Заместитель губернатора региона Евгения Мазанова рассказала о ситуации на местах и текущих поставках топлива.

«Отмечу, что запасы топлива выше, чем были вчера или неделю назад. Это говорит о том, что обеспеченность региона постепенно растет. Вместе с тем спрос по-прежнему значительно превышает обычный уровень, поэтому действует система распределения топлива между потребителями», – сообщил в своих соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По словам главы региона, он находится на связи с «Лукойлом» и другими нефтяными компаниями. Ведутся переговоры об увеличении объемов поставок топлива в Вологодскую область. Георгий Филимонов также заявил, что необходимо как можно быстрее насытить региональный рынок и снять возникшее напряжение.

«Уважаемые вологжане! Призываю относиться ко временным неудобствам с пониманием. Команда областного правительства делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», – добавил глава региона.