Почти финиш: 2 корпус детсада в Чагоде готовится принять малышей после обновления

Такая мебель будет в садике

Детские образовательные учреждения в районах Вологодчины продолжают преображаться на глазах.

В Чагоде строители вышли на уверенную финишную прямую — капитальный ремонт второго корпуса местного детского сада завершен уже на 70 процентов. Проект получился по-настоящему масштабным, ведь на его полную реализацию было выделено почти 47 миллионов рублей.

Сейчас внутри здания вовсю кипит работа над чистовой отделкой. Строители не просто освежают стены, а полностью меняют формат образовательного пространства, делая его современным и безопасным. В обновленные помещения уже начали завозить новенькую мебель, которая ждет своих маленьких хозяев. Для местных родителей это отличный сигнал: совсем скоро дети вернутся в комфортные условия, где каждый уголок продуман до мелочей.