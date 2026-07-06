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По его словам, отпуск бензина для физических лиц в настоящее время частично ограничен

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов просит с пониманием отнестись к ситуации с топливом в регионе. По его словам, при текущем объёме поставок топлива в первую очередь им обеспечивается спецтранспорт. Для физических лиц отпуск бензина сейчас частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объёме, а спрос вырос почти вдвое.

«Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу. Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам. Только вместе, при осознании ситуации и дисциплинированном подходе к решению проблемы, мы с вами не допустим искусственного дефицита, как это уже было во время ажиотажного спроса на отдельные товары, например, гречку в период пандемии», - пояснил Филимонов.

По его словам, в правительстве области на 50% сократили расходы на транспортное обеспечение. При этом Георгий Филимонов заявил, что «зелёных коридоров» на заправках для чиновников не было и не будет.

Глава региона дал поручения министерствам и главам муниципалитетов, организовать места отдыха с санитарными комнатами, водой и чаем для водителей транзитных автомобилей. Также ведомственный и муниципальный транспорт необходимо перевести на газомоторное топливо. Выявлять и наказывать спекулянтов, которые скупают топливо и перепродают его по завышенным ценам.

«Есть ещё одна важная особенность нашей области. Исторически сложилось так, что около 90% автозаправочных станций в регионе — это АЗС «Лукойл». Именно этим во многом объясняется текущая ситуация: проблема — в высокой концентрации одной сети на региональном рынке», - пояснил Филимонов.

Губернатор заявил, что совместно с Минэнерго России, «Лукойлом» и другими топливными компаниями ведут работу по увеличению поставок бензина в Вологодскую область.