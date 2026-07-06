Каждая четвертая вакансия для маляров Вологды приходится на промышленное строительство

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Новым сотрудникам здесь предлагают 118 577 рублей в месяц

Эксперты Авито Работы проанализировали данные платформы за период с января по май 2026 года и выяснили, в каких отраслях сегодня сосредоточен наибольший спрос на маляров. Лидером по количеству вакансий в Вологодской области стало строительство промышленных и инфраструктурных объектов — на эту сферу пришлось 25,2% всех предложений о работе для специалистов. В среднем новым сотрудникам здесь предлагают 118 577 рублей в месяц.

На втором месте по доле вакансий — транспортное машиностроение. На него пришлось 10,6% от всех предложений о работе для маляров. При этом здесь работодатели предлагают наиболее высокие средние зарплаты — 122 999 рублей в месяц. Маляры подготавливают поверхности, выполняют грунтование, шлифовку и окраску кузовов, вагонов, судов, прицепной техники и изделий из металла и композитных материалов, а также контролируют качество нанесенных покрытий.

Замыкает тройку лидеров производство промышленного оборудования и станков, где сосредоточено 9,9% вакансий для маляров. Средние зарплатные предложения в отрасли достигают 85 931 рублей в месяц.

Вместе с ростом числа вакансий увеличивается и активность соискателей. Наиболее заметно по всей России число откликов на вакансии маляров за год выросло в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры (+48%), автобизнесе (+35%) и тяжелом машиностроении (+32%).