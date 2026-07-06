Обновление политики: «Новые люди» представили своих кандидатов в Вологодской области

На выборы в Законодательное собрание партия выдвинула 89 кандидатов

В субботу, 4 июля, партия «Новые люди» объявила о выдвижении своих кандидатов на предстоящие выборы в Вологодской области. Масштабная предвыборная кампания в этом году охватывает выборы в Государственную Думу, Законодательное собрание и дополнительные выборы в Вологодскую городскую Думу.

Александр Борисов, возглавляющий «Новые люди» в регионе, подчеркнул в своём выступлении необходимость «живой политики», которая будет способствовать развитию и укреплению доверия к населению.

«Наши инициативы охватывают тысячи вологжан, где у нас функционируют местные и первичные отделения», — заявил Александр Борисов.

На выборы в Законодательное собрание партия выдвинула 89 кандидатов, обладающих практическим опытом работы в интересах жителей Вологодчины.

«За шесть лет мы собрали тысячи единомышленников, стремящихся развиваться и созидать здесь, на Вологодчине. Именно здесь они видят будущее своих детей», — добавил Денис Долженко, председатель партии в регионе.

В 2026 году голосование начнётся 18 сентября и продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября.