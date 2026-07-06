В Вологде пройдет Всероссийский фестиваль ко Дню семьи, любви и верности

Источник фото: ИА «Вологда регион»

Основные мероприятия фестиваля пройдут 8 июля

В Вологде пройдет Всероссийский семейный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности. Он стартует со II Всероссийского форума молодых студенческих семей, который пройдет с 7 по 11 июля.

«Всероссийский семейный фестиваль организуем в Вологде ко Дню семьи, любви и верности. Для нашего региона этот праздник имеет особое значение. Поддержке семей, рождаемости уделяем повышенное внимание. Разнообразим досуг, чтобы дети и родители проводили больше времени вместе. С 7 по 11 июля проведем мероприятия различного формата», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Основные мероприятия фестиваля состоятся 8 июля. С 10:00 на 30 площадках Вологды вожатые проекта «Город детства» проведут детские игровые программы под названием «Счастье быть вместе». В 16:00 Вологодский аэропорт приглашает отметить праздник вместе с фольклорными коллективами, а в 19:00 вологжан ждут на концерт ансамбля песни и танца «Русский Север» в филармоническом дворике. В Осановской роще в 19:00 будет организована семейная музыкальная программа проекта «Дыхание улиц. Творчество» с выступлением уличного диджея Lex Razvarin.

11 июля мероприятия Всероссийского семейного фестиваля переместятся в Архитектурно-этнографический музей «Семенково», где в 11:00 начнется праздник воздушных змеев «Полеты во сне и наяву»: гостей ждут мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и их массовые запуски.