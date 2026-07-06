Череповецкому водителю восстановили права после прогула

Мужчина не вышел на работу из-за травмы

В Череповце суд восстановил права водителя, уволенного за прогул после травмы. Как было установлено, мужчина работал водителем автобуса в автоколонне № 1456. В марте этого года он не вышел на работу, поскольку утром перед рабочей сменой пошел в магазин, поскользнулся и ударился головой.

В травмпункте ему поставили диагноз «сотрясение мозга», после чего он позвонил на работу и сказал, что не сможет выйти на смену.

«Однако работодатель издал приказ об увольнении истца за прогул. Истец с этим не согласился, указав, что причина отсутствия на работе была уважительной, а работодатель не истребовал от него письменные объяснения, чем нарушил установленный законом порядок применения дисциплинарного взыскания», - рассказали в пресс-службе судов области.

Суд установил, что письменное требование о даче объяснений работнику не направлялось, а увольнение состоялось до истечения двух рабочих дней, которые закон предоставляет работнику для подготовки объяснений. Кроме того, работодателем не учтено обращение за медицинской помощью в день невыхода на работу, а также отсутствие оценки тяжести проступка и предшествующего поведения работника.

Городской суд Череповца признал увольнение водителя незаконным и изменил формулировку основания увольнения с «прогула» на расторжение трудового договора по инициативе работника. Также с автоколонны взысканы в пользу водителя средний заработок за время вынужденного прогула – 330,2 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.