Сбой в матрице биохакинга: ежедневные МРТ и миллионы долларов не спасли Брайана Джонсона

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История американского биохакера Брайана Джонсона — это наглядный урок того, что человеческий организм невозможно полностью перепрограммировать за деньги.

Мужчина годами сидел на строжайших протоколах, употреблял только лучшие продукты, занимался отборными видами спорта и непрерывно мониторил свое состояние с помощью умных устройств. Его главной целью было жить так, будто он уже бессмертен. Однако диагноз «аутоиммунный гастрит» расставил всё по своим местам.

Как выяснилось, серьезная болезнь долгое время маскировалась за, казалось бы, банальным симптомом, который списывали на особенности питания.

Годами у миллионера фиксировался необъяснимо низкий уровень ферритина в крови. Этот показатель категорически не улучшался ни от радикального изменения диеты, ни от приема специальных добавок с железом. Диагноз был окончательно подтвержден лишь в мае, когда Джонсон собрал новую команду врачей.

Специалисты провели колоноскопию (которая оказалась в норме), эндоскопию верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также взяли биопсию. Именно специализированные анализы крови, выявившие повышенный уровень антител к париетальным клеткам, и результаты биопсии подтвердили раннюю стадию аутоиммунного гастрита.

Эта история доказывает: можно тратить колоссальные суммы на ежедневные сканирования и попытки перехитрить природу, но генетика и аутоиммунные процессы все еще находятся вне зоны контроля даже самых богатых людей планеты.