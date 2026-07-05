$2 млн в год на бессмертие: желудок «самого здорового человека на Земле» начал пожирать сам себя

Американский миллионер и биохакер Брайан Джонсон, провозгласивший себя самым здоровым 48-летним человеком в истории, столкнулся с диагнозом, который обнулил его мечты о вечной жизни.

В погоне за молодостью он переливал себе кровь собственного сына и тратил 2 миллиона долларов ежегодно на программы по достижению бессмертия. Но все эти ухищрения разбились о неизлечимое заболевание.

У Джонсона диагностировали хронический аутоиммунный гастрит (AIG). При этой страшной патологии иммунная система человека дает сбой и начинает атаковать клетки желудка, заставляя их буквально поедать сами себя. Лечения от этой болезни на сегодняшний день не существует.

Главный парадокс ситуации заключается в том, что болезнь развивалась на фоне тотального, беспрецедентного медицинского контроля. Просто оцените масштаб рутины биохакера:

Ежедневно он проходил сканирование тела с отслеживанием сотен высокоточных показателей здоровья.

Каждые 3–6 месяцев он делал полный забор крови.

Биохакер регулярно проходил полное МРТ сканирование тела, каждые полгода посещал стоматолога, а также ежегодно проверялся у офтальмолога и осматривал родинки.

Итог закономерен и трагичен: все эти сотни регулярных обследований, призванные обнаружить любую угрозу до ее наступления, так и не смогли предотвратить болезнь.