Выдержали 1200 человек: зачем «ПАТП-1» забрало новые трамвайчики на экстренную проверку после Дня города

Речные прогулки

Внимательные вологжане заметили, что после оглушительного успеха в День города новенькие речные трамвайчики внезапно исчезли с радаров.

В соцсетях даже поползли слухи — неужели сломались в первые же дни? В «ПАТП-1» развеяли домыслы: суда уходили на плановое техническое обслуживание, которое было просто необходимо после колоссальной стартовой нагрузки.

Цифры говорят сами за себя: всего за пару дней «Вологжанин» и «Вологодские зори» сделали 37 рейсов и перевезли свыше 1200 человек. Для новой техники это серьезный стресс-тест.

Поскольку кораблики полностью работают на электрической тяге, специалистам нужно было тщательно проанализировать поведение умной электроники в боевых условиях. Техники проверили уровень заряда и износ аккумуляторных батарей, продиагностировали бортовые компьютеры и протестировали все системы безопасности.

Вердикт однозначный — трамвайчики в полном порядке и готовы к возвращению на воду. Впрочем, перевозчик сразу предупреждает: техника сложная, инновационная, поэтому на начальном этапе эксплуатации судам потребуется еще несколько подобных диагностических процедур. Это стандартная практика, которая гарантирует, что речные прогулки от Соборной горки будут не только живописными, но и на 100% безопасными.