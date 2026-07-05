В Вологде возобновили речные прогулки на электроходах: расписание рейсов

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Электроходы «Вологжанин» и «Вологодские зори» снова катают пассажиров в Вологде!

Отличные новости для тех, кто не успел прокатиться по реке Вологде в День города или хочет повторить этот опыт. Электрические суда «Вологжанин» и «Вологодские зори» возвращаются к причалу на Соборной горке после небольшого перерыва.

Перевозчик «ПАТП-1» принял решение: катать горожан будут в самые востребованные дни недели — с пятницы по воскресенье. Расписание максимально удобное: первый рейс стартует в 10:00, а затем кораблики отходят каждый час вплоть до 18:00. Вместимость каждого судна — 38 человек, так что места хватит многим.

В эти выходные речные прогулки были бесплатными, как и в праздничные дни. Так что, если вы искали идеальный вариант для семейного отдыха или романтического свидания, Соборная горка ждет. Главное — приходите чуть заранее, чтобы гарантированно занять места на палубе!