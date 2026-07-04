Обильные осадки принесет ненастный циклон

погода

Дождливыми будут ближайшие пару дней

Обильные осадки принесет в Вологодскую область ненастный циклон с центром над Верхневольжьем и смещением его к Ладоге.

«Наиболее интенсивные дожди пройдут от юга Карелии, через Вологодчину, Ярославскую, Ивановскую, Московскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области, где за 48 часов на каждый метр квадратный Русской земли прольется от 20 до 40 литров воды», - рассказал ведущий синоптик центра Фобос Евгений Тишковец.

Если в субботу над территорией региона будет антициклональный характер погоды, то уже в ночь на воскресенье, по данным вологодского Гидрометцентра, ожидается небольшой, а днем умеренный дождь. Температура воздуха составит до +21 градуса.

В понедельник, по предварительным данным, осадки продолжатся, правда, уже менее интенсивные. Столбики термометров в отдельных округах поднимутся до +24 градусов. В Вологде максимальная температура днем составит +22 градуса.