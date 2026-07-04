Стали известны кандидаты в Законодательное собрание от «Единой России»

Источник фото: Вологодское региональное отделение ЕР

В список вошли победители предварительного голосования

Региональное отделение «Единой России» определилось со списком кандидатов в Законодательное собрание на предстоящих выборах. В список вошли 17 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов на предварительном голосовании.

Как заявил накануне на конференции вологодского отделение «ЕР» заместитель секретаря отделения Антон Холодов, в список вошли люди, которым доверяют вологжане.

«В нашем списке – люди, чьи имена уже стали символом надежности и неравнодушия. Это профессионалы, которые знают проблемы своих территорий изнутри и доказали делом, что умеют находить решения. Мы выдвигаем тех, кому доверяют вологжане, тех, кто готов с полной отдачей защищать интересы нашей области в региональном парламенте», - заявил Холодов.

В августе на заключительном этапе конференции будет принята предвыборная программа регионального отделения, которая станет документом, объединившим актуальные запросы вологжан и конкретные механизмы их реализации.