В Вологде возобновились прогулки на речных трамваях

Источник фото: Пресс-служба администрации города

Прогулки пока будут бесплатными

В Вологде возобновились бесплатные прогулки на речных трамваях. Как сообщает пресс-служба администрации города, трамваи будут отходить от причала на Соборной горке каждый час. Правда, сегодня и завтра речные прогулки будут укороченными: суда будут следовать только до моста 800-летия.

В городской администрации также пояснили, что после первых прогулок в день города у трамваев было плановое техническое обслуживание, во время которого специалисты проверили состояние аккумуляторных батарей, бортовых компьютеров и всех остальных систем. На первоначальном этапе эксплуатации необходимо будет провести еще несколько процедур по техническому обслуживанию трамваев.