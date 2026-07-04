Георгий Филимонов заявил о снижении количества ДТП на вологодских дорогах

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Также снизилось количество погибших в ДТП

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о снижении на 14% количества аварий на вологодских дорогах. Об этом глава региона рассказал на торжественном мероприятии, посвященному 90-летнию образования Госавтоинспекции.

«Нам удалось переломить ситуацию в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. За первое полугодие 2026 года по сравнению с 2025 годом снизилось количество дорожно-транспортных происшествий – на 14%, число погибших в ДТП – на 20% и пострадавших – на 12%. Эти цифры являются результатом вашей работы. Это результат вашего конкретного, ежедневного, монотонного, но при этом в высшей степени благородного труда», – заявил Георгий Филимонов.

По его словам, в 2025 году финансирование комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения составило 1,6 миллиарда рублей.

«Наша задача – продолжать кратно сокращать количество смертей на дорогах. Для этого мы будем продолжать вкладывать средства областного бюджета, несмотря на существующие объективные и субъективные макроэкономические вызовы», - уточнил Филимонов.

Глава региона также напомнил, что с 2025 года правительство Вологодской области ввело сотрудникам Госавтоинспекции региона социальную выплату в размере 20 тысяч рублей к заработной плате за счет средств областного бюджета.