Скрытая угроза в артериях: что ищут врачи, обследуя вашу шею датчиком УЗИ

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Ультразвук помогает обнаружить холестериновые бляшки до катастрофы

Шейный отдел скрывает в себе важнейшую транспортную систему человеческого тела. Именно здесь проходят магистральные сосуды, обеспечивающие бесперебойное питание нашего главного процессора — головного мозга. Когда в этой системе происходит сбой, последствия могут быть катастрофическими. Памятки фонда ОМС предельно доходчиво объясняют механику процессов, которые заставляют врачей бить тревогу и отправлять пациентов на ультразвуковое сканирование.

Главным врагом кровеносной системы выступает атеросклероз. Это заболевание развивается незаметно: на внутренних стенках артерий постепенно начинают формироваться плотные холестериновые бляшки. Стенки сосудов утолщаются, теряют эластичность, а просвет, по которому движется кровь, неумолимо сужается. Чем меньше становится этот тоннель, тем скуднее порции кислорода, поступающие в клетки мозга. Особую опасность представляет поражение брахиоцефальной артерии. Если процесс пустить на самотек, сужение неминуемо приведет к тромбозу — полной закупорке русла, что в медицинской практике означает обширный ишемический инсульт.

Ультразвуковой датчик в руках опытного диагноста работает как высокоточный радар. Врач способен измерить толщину сосудистой стенки до десятых долей миллиметра, оценить диаметр просвета, обнаружить патологические венозные сплетения и вовремя заметить формирующийся тромб. Если показатели соответствуют норме, пациент отправляется домой со спокойной душой. При выявлении любых отклонений, будь то сдавливание канала или склеротические отложения, назначается профильное лечение. Своевременно сделанный снимок кровотока дает возможность остановить болезнь на ранней стадии, предотвратив трагический финал.