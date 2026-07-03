Шум в ушах и внезапная тревога: как ваш мозг сигнализирует о тихой катастрофе в сосудах

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Неочевидные симптомы, при которых нужно срочно проверить сосуды шеи

Привычка списывать плохое самочувствие на магнитные бури, переутомление в офисе или банальный недосып свойственна большинству россиян. Мы привыкли глушить мигрени горстями таблеток, игнорируя истинную причину недомоганий. Медицинские эксперты фонда ОМС опубликовали весьма отрезвляющую инфографику, которая наглядно демонстрирует: многие привычные нам симптомы на самом деле являются криком о помощи от голодающего головного мозга. И чтобы выяснить причину, достаточно пройти ультразвуковое исследование сосудов шеи.

Перечень тревожных звоночков оказался гораздо шире, чем принято считать. Помимо очевидных обмороков или сильных болей в висках, о нарушении кровообращения могут свидетельствовать весьма коварные признаки. Например, беспричинная тревожность, когда человек испытывает внутренний мандраж без всякого видимого повода. Сюда же относятся звон или шум в ушах, резкое снижение концентрации внимания и провалы в памяти. Если вы регулярно ловите себя на том, что не можете сосредоточиться на рабочем документе, а по вечерам перед глазами плывут мушки — это не просто усталость. Ваш мозг банально недополучает кислород и питательные вещества из-за проблем в транспортной магистрали.

Своевременное УЗИ в такой ситуации работает как спасательный круг. Это абсолютно безболезненный, неинвазивный метод диагностики, который позволяет специалисту заглянуть внутрь вашего тела без хирургического вмешательства. Врач на экране монитора может детально рассмотреть состояние артерий и вен, оценить скорость кровотока и заметить малейшие аномалии еще до того, как они приведут к необратимым последствиям. Игнорировать такие исследования — значит играть в русскую рулетку с собственным организмом, рискуя однажды оказаться в палате интенсивной терапии.