Идеальные работники из металла и пластика: китайский эксперимент напугал отельеров по всему миру

Источник фото: Liu Yanan/XinHua

В Китае запускают премиум-гостиницу без обслуживающего персонала

Открытие полностью автоматизированного отеля в Гуандуне — это не просто забавная туристическая диковинка, а весьма прозрачный намек для всей мировой экономики. Китайские девелоперы предлагают индустрии гостеприимства радикальное решение одной из самых острых проблем бизнеса — тотальной зависимости от кадров. Экспериментальная площадка из 44 премиальных номеров, которые обслуживаются исключительно машинами, способна навсегда изменить привычный ландшафт рынка труда в сфере услуг.

Экономическая привлекательность проекта для инвесторов очевидна. Андроидам не нужны выходные, они не просят повышения зарплаты, не уходят на больничный и не устраивают забастовок. Им неведомо эмоциональное выгорание, они не хамят клиентам и не ждут чаевых за поднос багажа при заселении. Вложившись однажды в программное обеспечение и парк устройств, владельцы получают безупречных и покорных исполнителей. Это чистая бизнес-эффективность, облеченная в пластиковый корпус. Процессы обслуживания отработаны до миллисекунд, что позволяет сократить издержки до исторического минимума.

Однако за этим торжеством оптимизации скрывается глубокий социальный подтекст. Элитарный отдых традиционно ассоциировался с персональным вниманием живых людей: швейцаров, батлеров, консьержей. Сможет ли машина сымитировать почтительность так, чтобы состоятельный гость почувствовал себя персоной VIP? Вопрос остается открытым. Пока обыватели спорят об этичности и душевности такого подхода, отельеры с замиранием сердца ждут конца года. Если тестовый запуск на искусственном острове увенчается финансовым успехом, лавина роботизации неизбежно накроет и другие мировые курорты.