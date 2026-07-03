Восстание машин начинается с ресепшена: в Китае запускают отель без единого живого сотрудника

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На китайском острове откроют полностью автоматизированный премиум-отель

В китайской провинции Гуандун готовится к запуску проект, который словно сошел со страниц научно-фантастических романов. На искусственно созданном острове возводят первый в мире гостиничный комплекс, где вы не встретите ни одного представителя вида Homo sapiens среди обслуживающего персонала. Запуск запланирован на конец текущего года, и это событие способно навсегда перевернуть наши представления о премиальном отдыхе. Вся рутина — от приветственной улыбки до уборки апартаментов — передана в манипуляторы андроидов от технологического гиганта Pudu Robotics.

В распоряжении гостей будут 44 номера класса люкс, изысканный ресторан, современный тренажерный зал и масса других развлечений. Интрига кроется именно в формате обслуживания. Представьте: вы переступаете порог, а вас встречает механический портье. Он мгновенно сканирует бронь и выдает электронный ключ, пока другой дрон уже аккуратно подхватывает чемоданы и бесшумно катится по коридору. Захотели перекусить посреди ночи? Забудьте о сонных официантах. Электронный курьер оперативно доставит закуски и напитки прямо к вашей двери.

Эта безупречная машинная хореография вызывает в обществе весьма полярные эмоции. Согласно опросам в социальных сетях, аудитория разделилась на два лагеря. Одни в восторге от перспективы окунуться в будущее и насладиться идеальным сервисом без человеческого фактора. Другие же резонно отмечают, что подобный формат звучит слишком бездушно. Ведь индустрия гостеприимства веками строилась на эмпатии, предупредительности и искреннем человеческом участии. Заменив теплое общение на холодный алгоритм, мы рискуем получить стерильную среду, в которой роскошь лишается своей души.