Георгий Филимонов заявил о почти двукратном снижении абортов

Источник фото: Игорь Аксеновский, ИА «Вологда Регион»

Показатели публикует Минздрав РФ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов со ссылкой на Минздрав РФ заявил о почти двукратном снижении абортов в регионе.

«Вологодская область заняла второе место в рейтинге по снижению числа прерываний беременности. По сравнению с 2024 годом этот показатель сократился на 45,7%. Эта статистика учитывает все случаи прерывания беременности, включая самопроизвольные, криминальные и аномальные продукты зачатия. Но даже с учетом этого у нашего региона второй результат в стране», – заявил Филимонов.

По его словам, если оценивать только снижение числа медицинских абортов, позиция Вологодчины могла бы быть еще выше. По данным Минздрава России, за 2025 год в области выполнено 1 653 прерывания беременности, из них 263 медицинских аборта. Информация опубликована на сайте ЕМИСС.