Администрация Вологды перенесла проведение фестиваля колясок

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Он должен был пройти уже в предстоящее воскресенье

Администрация Вологды перенесла сроки проведения фестиваля колясок, который должен был пройти в парке Ветеранов уже в предстоящее воскресенье. Как сообщает пресс-служба городской администрации, фестиваль переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По данным вологодского Гидрометцентра, в воскресенье ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь. Температура воздуха не превысит +21 градуса.

Как ранее сообщал NewsVo, в фестивале колясок планируют принять участие 19 семей из Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого округов. Для лучших колясок выбраны пять номинаций: «Вперед к звездам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ».

Проведение фестиваля перенесли на следующее воскресенье, 12 июля.